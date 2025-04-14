NHK сообщил о проведении переговоров между Японией и США по тарифам 17 апреля
Переговоры между США и Японией по вопросам введения американским лидером Дональдом Трампом импортных пошлин начнутся в Вашингтоне 17 апреля. Об этом 14 апреля сообщил японский телеканал NHK.
По данным издания, со стороны США во встрече примет участие министр финансов Скотт Бессент, а от Японии на переговоры приедет министр страны по восстановлению экономики Рёсэи Акадзава.
«Что касается тарифных мер США, то 17-го числа этого месяца по японскому времени в Вашингтоне планируется первая встреча государственного министра по вопросам экономического восстановления Акадзавы с министром финансов Бессентом», — говорится в материале телеканала.
Уточняется, что японский министр планирует выдвинуть мнение о необходимости США получать «масштабные инвестиции Японии» для роста экономики государства и наличия рабочих мест.
Трамп 10 апреля отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Бессент в свою очередь уточнил, что практически 70 стран связались с администрацией президента с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин. По его словам, на данный момент он совместно с торговым представителем США Джеймисоном Гриром ведет переговоры с представителями из Японии.