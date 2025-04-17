ВС США нанесли массированные авиаудары по Йемену
Вооруженные силы (ВС) США нанесли массированные удары по районам, контролируемым движением «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил телеканал Al Masirah.
Уточняется, что порядка 14 ударов пришлись на район Аль‑Сабин в столице Йемена Сане. Также авиаударам подверглись провинции Саада и Эль-Джауф.
По предварительным данным, в результате атаки США по жилому району Саны погиб один человек.
Агентство Anadolu сообщило 9 апреля о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали.
Американский президент Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование ВС Соединенных Штатов заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.