Власти Украины пытаются использовать визиты западных лидеров в Киев в качестве поддержки боевого духа собственной армии, которая уже находится в состоянии частичной деморализации. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Подобного рода мероприятия киевских властей направлены на демонстрацию наличия союзников у Украины и в качестве моральной поддержки украинских военных. По его словам, после заявления Трампа о том, что он не поедет на Украину, власти пытаются показать солдатам, что они не одиноки.

«Но украинская армия уже деморализована. В основном на фронт собирают либо фанатиков, либо тех, кто сломлен морально», — отметил Колесник в разговоре с aif.ru в среду, 16 апреля.

При этом на фоне наступления российских войск, в том числе в районе Днепропетровска, общего настроя подобные попытки не изменят. Колесник считает, что ВСУ будут находиться в еще более тяжелом психологическом состоянии к 9 мая, а действия украинского режима реального результата не дадут.

Ранее 16 апреля Верховная рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения на Украине до 6 августа. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют с 24 февраля 2022 года. Если бы депутаты проголосовали против продления, их срок истек бы 9 мая, отмечает 360.ru.

Во время такого режима всем мужчинам от 18 до 60 лет запрещается покидать страну, государственные праздники становятся рабочими днями, а полномочия президента и депутатов Верховной рады автоматически продлеваются на время военного положения, сообщает НСН.

15 апреля газета Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило о приглашении Киевом глав ЕС на 9 Мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это театром абсурда.