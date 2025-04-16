Захарова назвала театром абсурда приглашение Зеленским глав ЕС в Киев на 9 Мая
Намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить глав стран Евросоюза (ЕС) в Киев на 9 Мая можно назвать театром абсурда. Об этом 16 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го <...>. Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда», — сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее словам, свыше 10 лет этим выражением можно охарактеризовать большинство мероприятий, шагов и заявлений со стороны «так называемого коллективного Запада», дополняет «Газета.Ru».
15 апреля газета Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило о приглашении Киевом глав ЕС на 9 Мая. Согласно информации издания, страна это сделала для отвлечения внимания от московского парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На следующий день верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения РФ для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».
В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.