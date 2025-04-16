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Путин призвал сделать космическую отрасль флагманом нацразвития и экономики России

Путин: необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ. Об этом в среду, 16 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых движущих сил всего нашего национального развития», — указал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.

Президент отметил, что космонавтика также должна быть одной из движущих сил технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан страны.

Затронул Путин и тему дальнего космоса. Он отметил, что в этой сфере у России есть серьезные заделы, а также развернуты значимые программы.

«Прежде всего это орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» — настоящая космическая лаборатория, которая составляет детальную карту вселенной. Напомню также, что Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Луны, Марса и других планет», — указал глава государства.

Он подчеркнул, что отечественную технологию посадки автономных космических аппаратов на поверхность Венеры до сих пор никто не смог воссоздать или скопировать.

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Также 16 апреля Путин отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Президент добавил, что Россия является привлекательным партнером для других стран в вопросах изучения дальнего космоса.

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