Путин призвал организовывать стажировки для студентов на Байконур и Восточный
Необходимо организовывать стажировки для студентов технических вузов на космодромы Восточный и Байконур. Об этом в среду, 16 апреля, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что это необходимо в том числе и для того, чтобы поддерживать интерес, а также чтобы люди могли более точно понять, чем именно они хотят заниматься.
Кроме того, глава государства, отвечая на вопрос о возможном внедрении студенческих разработок в отечественную космонавтику, отметил, что это не просто возможно, а необходимо.
«Но они должны быть, конечно, конкурентоспособны, и они должны быть, желательно, на шаг впереди», — указал Путин на встрече со студентами в МГТУ имени Баумана.
В ходе этого же мероприятия Путин отметил, что экспедиция на Марс является грандиозной задачей, однако есть ряд вопросов, которые надо для этого решить. Президент добавил, что Россия является привлекательным партнером для других стран в вопросах изучения дальнего космоса.