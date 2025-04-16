ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%

Всемирная торговая организация (ВТО) сократила прогноз роста мирового ВВП в текущем году из-за пошлин до 2,2 с 2,8%. Это следует из доклада организации «Перспективы и статистика мировой торговли».

Отмечается, что модель глобальной торговли указывает на корректировку мирового производства в сторону понижения в результате введения новых пошлин и усиления неопределенности в торговой политике.

«Базовый прогноз предполагал, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам останется на уровне 2,8% в 2025 году, а затем снизится до 2,6% в 2026 году. После корректировки рост ВВП в 2025 году должен составить 2,2%, что на 0,6 процентных пункта ниже базового прогноза», — говорится в тексте.

В 2026 году, согласно документу, рост должен сохраниться на уровне 2,4%, что на 0,2 п. п. ниже базового прогноза.

Ранее, 9 апреля, генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала не исключила фрагментацию мировой торговли на фоне взаимных пошлин США и Китая, которая, в свою очередь, может привести к сокращению мирового реального ВВП. Она добавила, что подход «око за око» между двумя крупнейшими экономиками мира, на которые в совокупности приходится около 3% мировой торговли, несет в себе широкие последствия для мировых экономических перспектив.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%. Позднее, 9 апреля, американский лидер сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%.