В ВТО заявили о риске сокращения мирового ВВП почти на 7% из-за пошлин США и Китая

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала не исключила фрагментацию мировой торговли на фоне взаимных пошлин США и Китая, которая, в свою очередь, может привести к сокращению мирового реального ВВП. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Особую озабоченность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим линиям. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%», — отметила Оконджо-Ивеала.

Она добавила, что негативные последствия пошлин скажутся не только на США и Китае, а распространятся на другие государства.

«Этот подход «око за око» между двумя крупнейшими экономиками мира, на которые в совокупности приходится около 3% мировой торговли, несет в себе более широкие последствия, которые могут серьезно повредить мировым экономическим перспективам. Наши оценки, основанные на последних событиях, подчеркивают существенные риски, связанные с дальнейшей эскалацией», — заключила глава ВТО.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.

Позднее, 9 апреля, американский лидер сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Он также добавил, что более 75 стран вызвали представителей США для переговоров по вопросам торговли, поэтому Трамп снижает на этот период взаимный тариф в размере 10%.