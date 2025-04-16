Регионам могут разрешить софинансировать строительство платных трасс
Минтранс РФ предложил разрешить субъектам федерации заключать соглашения с госкомпанией «Автодор» для софинансирования новых платных дорог федерального значения. Законопроект опубликован 16 апреля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для обеспечения единого правового подхода к финансированию дорожной деятельности в отношении автодорог федерального значения предлагается закрепить возможность получения Минтрансом наряду с Росавтодором межбюджетных субсидий.
Это позволит вести дорожную деятельность на федеральных автотрассах, переданных (либо которые будут переданы) в доверительное управление госкомпании «Автодор». Сейчас такие соглашения могут заключаться только между регионом и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор).
«Положения статьи 32.1 Закона об автомобильных дорогах в действующей редакции не позволяют предоставлять субсидии из средств бюджета субъекта РФ для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, переданных (подлежащих передаче) в доверительное управление государственной компании (ГК «Автодор». — Ред.)», — говорится в пояснительной записке.
Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках заседания президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни заявил, что некоторые решения и нормативы в области дорожной инфраструктуры должны быть приведены к здравому смыслу. Глава государства указал на важность различных поднимаемых в ходе встречи вопросов в этой сфере, но подчеркнул, что некоторые решения стоит привести в соответствие с законом или вообще отменить.
Путин также заявил, что нельзя снижать темпы по ремонту дорожного полотна в России. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях.