Путин призвал не снижать темпов ремонта дорог
Темпы по ремонту дорожного полотна в России нельзя снижать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 апреля на заседании президиума Государственного совета.
«На сегодняшний день в нормативном состоянии находятся более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что развитие и обновление дорог являются важными направлениями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Президент подчеркнул, что в условиях российского климата важно поддерживать дороги в хорошем состоянии, и заявил, что набранные темпы этой работы снижать нельзя.
Путин также сообщил, что нацпроект предусматривает и развитие общественного транспорта. Глава государства обратил внимание на то, что в его составе должно быть не менее 85% современных, экологичных и удобных машин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 26 марта сообщил, что по итогам 2024 года в России было построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог — от крупнейших многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и отдельных программ уложено около 1 млрд кв. м дорожного покрытия.