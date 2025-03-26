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Мишустин подвел итоги ремонта автодорог в России за год

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Фото: РИА Новости/Александр Иванов
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По итогам 2024 года в России было построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог — от крупнейших многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. Об этом 26 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе.

На конец 2024 года свыше половины региональных и более 85% дорог в крупных городах с пригородами соответствовали современным требованиям. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и отдельных программ уложено около 1 млрд кв. м дорожного покрытия, рассказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что также пользуется популярностью построенная в кратчайшие сроки трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Впоследствии трасса будет продлена до Екатеринбурга и потом до Тюмени.

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17 февраля Росавтодор объявил, что не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс в России будут приведены в соответствие с нормативными требованиями до конца 2030 года.

14 января сообщалось, что в 2024 году Росавтодор после строительства и реконструкции ввел в эксплуатацию 21 объект общей протяженностью 506 км, что на 272,5 км больше, чем в 2023 году. Так, в прошлом году автомобили впервые поехали по новым транспортным обходам в Московской, Иркутской и Волгоградской областях, Чеченской Республике, а также республиках Татарстан и Башкортостан.

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