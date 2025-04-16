Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы

Некоторые решения и нормативы в области дорожной инфраструктуры должны быть приведены к здравому смыслу. Соответствующее поручение 15 апреля дал президент РФ Владимир Путин в рамках заседания президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры для жизни.

«В целом, конечно, вопросы все важные — привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить, согласен. Улично-дорожная сеть — ну чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это всё в соответствии со здравым смыслом, конечно», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что исполнительная власть в стране должна чувствовать ожидания граждан.

15 апреля Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину лично контролировать развитие инфраструктуры для жизни. Кроме того, глава государства поручил подготовить перечень поручений, касающихся развития инфраструктуры в России, и оперативно приступить к их исполнению.

Ранее в этот день Путин заявил, что нельзя снижать темпы по ремонту дорожного полотна в России. Президент подчеркнул, что на сегодняшний день в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях.