Путин отметил системную работу правительства в вопросе защиты экологии

Федеральная исполнительная власть системно пытается решать вопросы в сфере защиты экологии и окружающей среды. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 14 апреля во время совещания с членами правительства, проходившего в режиме видеоконференции.

«Правительство РФ предпринимает системные попытки решать вопросы в сфере защиты окружающей среды и защиты экологии, в том числе это связано с утилизацией различных упаковочных материалов», — сказал глава государства.

Президент добавил, что позднее обсудит вопрос утилизации упаковок в стране с ответственными ведомствами.

Ранее, 12 апреля, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев обсудил с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем посевную кампанию и реализацию национальных проектов в сфере экологии и продовольственной безопасности. Отмечалось, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года федеральное финансирование составит порядка 8 млрд рублей.