В Газе сообщили о 25 погибших за сутки от ударов со стороны Израиля
В результате израильских ударов по сектору Газа за последние сутки погибли 25 человек, еще 89 получили ранения. Об этом 16 апреля сообщило министерство здравоохранения анклава.
«За последние 24 часа в больницы сектора Газа доставлены тела 25 погибших и 89 пострадавших», — отмечается в Telegram-канале.
По информации медиков, под завалами разрушенных зданий и на трассах остаются тела погибших. Спасательные работы затруднены из-за отсутствия доступа у медиков и бригад гражданской обороны.
15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибли более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибли более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.