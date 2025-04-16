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Каллас обвинила Израиль в переходе границ допустимого из-за действий в Газе

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Израиль своими действиями в секторе Газа перешел все границы допустимого. Об этом в интервью итальянской газете Repubblica 16 апреля заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает», — поделилась она.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавила, что блок стремится оказать максимальную помощь палестинцам. По ее словам, безопасность Израиля не может быть обеспечена в обход соблюдения прав палестинского народа.

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Ранее в этот день министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль расширит военные действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от соглашения о заложниках. Он отметил, что израильские военные не эвакуируют районы, которые были очищены и захвачены.

До этого, 15 апреля, турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибли более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта.

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