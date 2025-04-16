Израиль пригрозил расширить военные действия в секторе Газа
Израиль расширит военные действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от соглашения о заложниках. Об этом 16 апреля сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.
«Если ХАМАС будет упорствовать в своем отказе [от соглашения], действия будут расширены и перейдут на новые этапы», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
Кроме того, он подчеркнул, что израильские войска сохранят свое присутствие в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливане и Сирии на неопределенное время.
«[Военные ЦАХАЛ] останутся в зонах безопасности в качестве буфера между врагом и [израильскими] общинами в любой временной или постоянной ситуации в Газе, Ливане и Сирии», — приводит слова Каца агентство Associated Press.
Он отметил, что израильские военные не эвакуируют районы, которые были очищены и захвачены.
15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта.