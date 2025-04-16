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Девушка рассказала о последствиях приема БАДа с наркотическим веществом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Полина Хлыповка, принимавшая биологически активную добавку (БАД) для похудения «Молекула», в котором обнаружили наркотическое вещество, после курса препарата оказалась «в своем максимальном весе». Об этом она рассказала 16 апреля в беседе с «Известиями».

Пострадавшая уточнила, что купила первую упаковку БАДа минувшим летом, когда пыталась похудеть к свадьбе. Она поделилась, что почувствовала недомогание сразу после приема первых двух таблеток перед завтраком.

«Начало колбасить, так сказать. Тахикардия, потоотделение, сильная жажда, прилив энергии очень сильный, большой», — рассказала она.

Далее девушка принимала препарат два месяца. На протяжении этого времени, по ее словам, она страдала от невыносимой жажды и потоотделения.

«Жажда такая, которую я не испытывала никогда. Во рту хоть пей, хоть не пей, такое ощущение, будто у тебя просто там всё засохшее <...> А пот: идешь, даже спокойно гуляешь, вечером, когда не такая уж и жара, и с меня бежит, просто бежит, это невыносимо», — вспомнила Хлыповка.

В результате, продолжила девушка, 7 кг, сброшенные во время приема БАДа, после прекращения курса вернулись «с лихвой».

«За три недели скинула 7 кг, все очень заметили <...> Ну, соответственно, потом таким же благоприятным образом я всё это обратно набрала еще и с плюсом, как никогда, то есть в максимальном весе оказалась за всю свою жизнь. Вес вернулся быстро, очень сильный набор веса пошел», — посетовала она.

Побочный дефект: в популярном БАДе для похудения «Молекула» нашли наркотик
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Ранее в рамках проведенного лабораторного исследования «Известия» выявили, что в препарате для похудения «Молекула» находится сильнодействующее наркотическое вещество сибутрамин. Уточняется, что за его распространение грозит уголовная ответственность. Также было выявлено, что в результате приема «Молекулы» потребители могут столкнуться с рядом серьезных побочных эффектов. Среди них — аритмия, тахикардия, бессонница, панические атаки.

Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения — «Молекула» и «Молекула плюс» после публикации информации в СМИ.

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