ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики. Об этом 16 апреля сообщило Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта 2025 года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», — указано в сообщении ведомства.
Так, в результате украинской атаки на Белгородскую область была повреждена высоковольтная линия 35 кВ, оставив без света около 17 400 человек в Грайворонском районе. Кроме того, дрон ВСУ сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ. В связи с этим были отключены более 4,6 тыс. точек поставки в Краснояружском районе.
В Брянской области украинский беспилотник атаковал электроподстанцию 35 кВ, вызвав повреждения. Помимо этого, произошел обрыв проводов, оставив без электричества бытовых потребителей в Подывотье Севского района.
Согласно данным Минобороны, также атаке ВСУ подверглись Курская и Херсонская области.
15 апреля Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам на территории РФ. Атакам подверглись Брянская, Курская и Херсонская области.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать соответствующие договоренности.