ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам на территории РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики. Об этом 15 апреля сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что удары были нанесены по Брянской, Курской и Херсонской областям.
«В Брянской области 14 апреля в 17:20 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за повреждений отключена комплектная трансформаторная подстанция «Соловьевка», — указано в сообщении ведомства.
Также украинский беспилотник атаковал подстанцию «Хвощевская», что привело к отключению высоковольтной линии и потере электроснабжения в Севском районе.
Помимо этого в Херсонской области в результате ударов ВСУ по подстанции «Виноградово» без света остались около 56 250 человек в 108 населенных пунктах.
В Курской области были зафиксированы атаки на газопроводы в областном центре. Согласно данным Минобороны, из-за атак было прекращено газоснабжение 186 абонентов.
Днем ранее ведомство сообщило, что ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики. Ударам подверглись Запорожская, Брянская и Курская области, а также Луганская Народная Республика (ЛНР).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать соответствующие договоренности.