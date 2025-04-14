ВСУ восемь раз атаковали объекты энергетики РФ за прошедшие сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки восемь раз атаковали российские энергообъекты. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В Запорожской области <…> в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за атаки в Луганской Народной Республике (ЛНР) без электроснабжения оставалось более 36 тыс. человек в Троицком, Сватовском и Кременском районов.

Кроме того, украинские боевики нанесли удар по энергообъектам в Брянской области, в результате без электроснабжения остались местные жители в Суземском и Погарском районах, а также в населенном пункте Севского района.

Таким же последствиям подверглись и объекты российской энергетики в Белгородской и Курской областях.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в течение суток дважды атаковали энергообъекты РФ в Белгородской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.