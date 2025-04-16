На Западе ужаснулись угрозам ЕС мировым лидерам из-за парада Победы
Исходящие от представителей стран Европейского союза (ЕС) угрозы мировым лидерам, которые собираются посетить парад Победы в Москве, являются катастрофой и криминализацией дипломатии. Об этом 16 апреля заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Криминализация дипломатии стала катастрофой и должна прекратиться», — написал он в соцсети X (бывш.Twitter).
По его словам, в противном случае мир в Европе будет достигнут «исключительно неевропейцами».
14 апреля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас предупредила европейских чиновников, что в случае их посещения РФ для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы, они столкнутся с «последствиями».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал ее заявление жестким и неправильным, а также отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.