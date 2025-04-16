Художник озвучил мотивы заклеивших стену Цоя в Петербурге фанатов Паши Техника

Художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в городе предположил 16 апреля в беседе с «Известиями», что фанаты рэпера Паши Техника, которые заклеили портрет советского рокера, решили таким образом заявить о себе.

«Я считаю историю с таким проявлением чувств фанатов не совсем уместной. Наверняка есть места, которые можно было бы увековечить и сделать бы такую же историю, как со стеной Цоя, ну пускай будет стена Паши Техника», — сказал Лукьянов.

По словам художника, Паша Техник трепетно относился к творчеству Виктора Цоя и «был его фанатом».

«Это тоже, я считаю, крик фанатов, чтобы их услышали, и они требуют такого же отношения к ним, как к фанатом Цоя, чтобы их признали, что у них тоже есть любовь», — заключил Лукьянов.

Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге фанаты наклеили рэпера Пашу Техника поверх изображения рок-музыканта Виктора Цоя. Поклонники заслонили граффити с Цоем наклейкой с Техником в маске обезьяны.