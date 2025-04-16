СК ходатайствовал арестовать обвиняемую в убийстве трех детей в Канске женщину
Следственный комитет (СК) РФ ходатайствует об аресте 29-летней жительницы Канска, которая обвиняется в убийстве твоих своих детей с особой жестокостью. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале.
Предполагается, что обвиняемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать воздействие на свидетелей произошедшего и совершить другие преступления.
В ходе заседания об избрании меры пресечения, которое состоялось в Центральном районном суде Красноярска этим утром, женщина полностью признала вину, сообщила судья Надежда Бобринева. Она обвиняется по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»).
Жительницу Красноярского края задержали 14 апреля в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В прокуратуре региона уточнили, что подозреваемая состоит на учете у психиатра. 15 апреля ей предъявили обвинение.