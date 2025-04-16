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СК ходатайствовал арестовать обвиняемую в убийстве трех детей в Канске женщину

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Фото: СУ СК РФ
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Следственный комитет (СК) РФ ходатайствует об аресте 29-летней жительницы Канска, которая обвиняется в убийстве твоих своих детей с особой жестокостью. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале.

Предполагается, что обвиняемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать воздействие на свидетелей произошедшего и совершить другие преступления.

В ходе заседания об избрании меры пресечения, которое состоялось в Центральном районном суде Красноярска этим утром, женщина полностью признала вину, сообщила судья Надежда Бобринева. Она обвиняется по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»).

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Жительницу Красноярского края задержали 14 апреля в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В прокуратуре региона уточнили, что подозреваемая состоит на учете у психиатра. 15 апреля ей предъявили обвинение.

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