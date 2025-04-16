Хирург предупредил о рисках использования грелки при болях в животе

Одним из распространенных советов при болях в животе является использование грелки, однако такой способ может привести к серьезным последствиям. Об этом 16 апреля рассказал врач-хирург «СМ-Клиники» Вадим Маклаков в беседе с «Газетой.Ru».

Для начала при возникновении боли специалист порекомендовал не принимать обезболивающие препараты. Они в итоге могут дать неправильную картину ситуации и привести к неточной постановке диагноза.

«Во-вторых, категорически запрещается использовать для облегчения состояния горячие компрессы, грелки с теплой и горячей водой, принимать горячие ванны. Дело в том, что тепло благотворно влияет на распространение вредных микроорганизмов в брюшной полости, а также ускоряет метаболические процессы, в том числе и процессы деструкции (разрушения) тканей, а также усиливает воспаление», — предупредил хирург.

Например, при возникновении проблем с аппендицитом теплая грелка может привести к тому, что аппендикс быстрее прорвется, что поставит человека на грань летального исхода.

При возникновении болей в животе врач посоветовал принять лекарственные средства из группы спазмолитиков.

«Если прием спазмолитиков не улучшил ситуацию через 2–3 часа и боль продолжает вас беспокоить, необходимо обратиться к врачу на осмотр. Если боль в животе нарастает, сопровождается подъемом температуры, плохим самочувствием, слабостью и понижением давления — срочно обратитесь в скорую», — сказал Маклаков.

13 апреля врач Андрей Поздняков перечислил опасные продукты с точки зрения заражения сальмонеллезом. Чаще всего встречаются инфицированные яйца, мясо, молоко, субпродукты. Сальмонелла может попасть в организм как через употребление их внутрь, так и контактным путем. Этот микроорганизм очень устойчив к внешней среде, может легко переносить температуры до 70 градусов. Всё, что выше, убивает сальмонеллу в среднем за 10 минут, а кипячение — мгновенно.