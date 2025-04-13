Врач перечислил опасные продукты с точки зрения заражения сальмонеллезом

Сальмонелла — это обширная группа микроорганизмов. Один из их видов, Salmonella enterica, очень патогенен для человека, в том числе может быть возбудителем брюшного тифа и паратифов. О том, как можно подхватить сальмонеллу и какие симптомы характеризуют это заболевание, «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков 13 апреля.

«Продукты, которые заражены, никак не отличить от обычных. Чаще всего встречаются инфицированные яйца, мясо, молоко, субпродукты. Сальмонелла может попасть в организм как через употребление их внутрь, так и контактным путем. Этот микроорганизм очень устойчив к внешней среде, может легко переносить температуры до 70 градусов. Всё, что выше, убивает сальмонеллу в среднем за 10 минут, а кипячение — мгновенно», — сказал он.

Симптомы заражения сальмонеллой схожи с традиционной кишечной инфекцией: рвота, температура (при высокой дозе микроорганизмов), боли в животе и диатезный синдром.

«При сальмонеллезе очень характерный стул, его называют «по типу болотной тины». В среднем от заражения до первых симптомов проходит от 12 часов до нескольких суток. После проявления необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы назначить лечение», — добавил инфекционист.

Ранее, 8 апреля, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что орехи укрепляю здоровье сердца и улучшают память, помогают меньше болеть и быстрее восстанавливаться после инфекции. Однако у людей с предрасположенностью к аллергии даже небольшая порция арахиса, кешью или грецких может вызвать крапивницу и даже анафилактический шок.