Эксперты подсчитали траты россиян на подготовку к Пасхе

Россияне тратят на минимальный набор для подготовки к Пасхе в среднем 499 рублей, сообщили «Известиям» эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны).

Наиболее заметно год к году подорожал творог, отметили эксперты, тогда как яйца, наоборот, подешевели в среднем на 4%.

«Если учитывать в качестве минимального пасхального набора готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то стоимость составит 499 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года. При добавлении в набор творожной пасхи, комплект будет стоить 1,1 тыс. рублей, на 10% выше уровня прошлого года», — рассказали в «Чек Индексе».

Продукцию на пасхальный праздник в основном приобретают в традиционных офлайн-магазинах. Однако на онлайн-площадках россияне тратят на подготовку к Пасхе в 1,8–1,9 раза больше. К примеру, кулич там приобретают в среднем за 922 рубля, что в 3,6 раза дороже, чем в офлайне.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пасхальный клич: сколько россияне потратили на подготовку к празднику