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Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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В России порядка 42% коммунальных сетей требуют замены или обновления. За ближайшие шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км из более чем 950 тыс. км труб водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Ежегодно темп обновления достигнет 2,5%, об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

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На эти цели будет направлено порядка 4,5 трлн рублей из всех источников — это федеральные, региональные бюджеты, а также инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, подчеркнул замминистра.

Помимо этого, к концу 2030 года с участием федеральных средств планируется расселить порядка 300 тыс. человек из аварийного жилья. А для обслуживания домов, брошенных управляющими компаниями, создадут гарантирующие УК.

Подробнее читайте в интервью Алексея Ересько «Известиям»:

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