Порядка 42% коммунальных сетей в России требуют замены

В России порядка 42% коммунальных сетей требуют замены или обновления. За ближайшие шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км из более чем 950 тыс. км труб водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Ежегодно темп обновления достигнет 2,5%, об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

На эти цели будет направлено порядка 4,5 трлн рублей из всех источников — это федеральные, региональные бюджеты, а также инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, подчеркнул замминистра.

Помимо этого, к концу 2030 года с участием федеральных средств планируется расселить порядка 300 тыс. человек из аварийного жилья. А для обслуживания домов, брошенных управляющими компаниями, создадут гарантирующие УК.

Подробнее читайте в интервью Алексея Ересько «Известиям»:

«Во многих населенных пунктах тарифы ЖКУ занижены»