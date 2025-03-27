Уже теплее: штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Денег на капремонт может стать больше за счет штрафов с управляющих компаний и поставщиков энергии и тепла . Законопроект, вводящий такой механизм, подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Это ускорит капремонт многоквартирных домов , считают парламентарии. Сегодня на эти цели не хватает почти 80 млрд, в итоге число аварийных домов увеличивается. В России уже действует подобная практика в отношении взысканий, касающихся дорожного фонда, утилизационного сбора, экологических платежей. В отрасли инициативу поддерживают, но считают важным четко прописать механизм распределения этих денег, чтобы они не вернулись тем управляющим компаниям, которые были оштрафованы .

Почему на капремонт домов не хватает денег

Штрафы с управляющих компаний (УК), региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов . Такая норма содержится в законопроекте, подготовленном к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергеем Пахомовым. С документом ознакомились «Известия».

Причина законодательной инициативы — нехватка средств региональных фондов капремонта на эти цели: дефицит сегодня составляет порядка 80 млрд рублей, из-за чего сдвигаются сроки выполнения критически необходимых работ, пояснил «Известиям» депутат.

Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах — крыш, подвалов, инженерных коммуникаций, фасадов, замена лифтов — действует в России с 2014 года. Она предусматривает продление жизненного цикла путем поддержания конструктивных элементов и инженерных систем в надлежащем техническом состоянии .

В 2024 году Фондами капитального ремонта было потрачено 105,5 млрд рублей — отремонтировано 11 920 домов. При этом всего в программе капремонта сегодня 136 698 домов, а краткосрочном плане (замена в ближайшие три года лифтов, ремонт коммуникаций, крыши, фасада и т.д.) — 60 486.

Как показывает практика, денежных средств на капремонт всех многоквартирных домов не хватает, в том числе с учетом цен на стройматериалы . Здания ускоренными темпами переходят в разряд аварийных, а главная цель механизма капремонтов по сохранению технического состояния не выполняется, считают в Госдуме. Поэтому чтобы замедлить процесс ветшания домов и продлить их жизненный цикл, предлагается закрепить в Бюджетном кодексе РФ целевую направленность поступающих штрафов от организаций на проведение капремонта общего имущества, в том числе замену лифтов . Сейчас это действует в отношении взысканий, касающихся дорожного фонда, утилизационного сбора, экологических платежей, отмечается в пояснительной записке.

В 2024 году сумма таких штрафов УК, регоператорам по обращению с ТКО и ресурсоснабжающим организациям составила 1,54 млрд рублей. А за I квартал 2025-го она выросла еще на 316 млн рублей , отмечается в пояснительной записке. Таким образом, в общей сложности за 2024– 2025 годы направить на эти цели дополнительно можно 1,85 млрд рублей , следует из документа.

В настоящий момент эти штрафы поступают в бюджеты регионов, которые распределяют эти средства по своему усмотрению . Законопроектом предлагается ввести их целевое расходование, направив их на проведение капремонта общего имущества в жилых домах, в том числе замену лифтов . Целесообразность этого объясняется тем, что в некоторых субъектах размер уплаченных штрафов сопоставим с объемом капремонта или составляет существенный процент. Так, в 2024 году, например, в Татарстане, по данным Государственной информационной системы ЖКХ, объем штрафов составил 14,48 млн рублей, а объем контрактов по капремонту — 13,5 млн.

— Один из реальных вариантов, которые мы сейчас прорабатываем, — направить штрафы на финансирование работ по капремонту домов. Вместе с коллегами из комитета Госдумы по бюджету и налогам работаем над соответствующей корректировкой Бюджетного кодекса , — пояснил «Известиям» Сергей Пахомов.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить перспективы поддержки инициативы.

Какие меры могут помочь решить проблему нехватки средств

Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко считает, что инициатива интересная и заслуживает изучения .

— Действительно, средств на капремонт не хватает. И штрафы как их новый источник пополнения могли бы сыграть положительную роль. Однако необходимо понимать, как будет прописан механизм работы этого законопроекта. Важно, чтобы деньги не вернулись к управляющей компании, которая, например, была оштрафована за некачественное проведение капремонта, — пояснила эксперт.

Деньги со штрафов должны стать целевыми, также считает исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина.

— Хорошо, если они будут возвращаться на обслуживание того же дома. Кроме того, в каждом регионе разная ситуация с объемами капремонта. Возможно, например, для какого-то субъекта эта сумма штрафов будет актуальна и решит проблему с ремонтом, но вряд ли она подойдет для крупных городов , — пояснила эксперт.

В законопроекте есть разумное зерно — оставлять деньги в системе ЖКХ, но в России необходимо в целом менять финансирование системы капремонта , считает член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

— Недостаток средств для капремонта очень ощутимый, но в принципе неправильно финансировать капремонт старых домов за счет новых, как это происходит сегодня , — сказал он «Известиям».

Правильнее, чтобы собственники конкретного дома, если им необходим ремонт крыши, лифтов и так далее, собирали на это взносы и тратили их только на свой дом , добавил он.

Сейчас взносы граждан на капремонт зачастую идут в общие региональные фонды.