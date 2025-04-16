«Во многих населенных пунктах тарифы ЖКУ занижены»

В России порядка 42% коммунальных сетей требуют замены или обновления. За шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км и выйти на темп обновления в 2,5% ежегодно. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. По его словам, к концу 2030 года с участием федеральных средств планируется расселить порядка 300 тыс. человек из аварийного жилья. А для обслуживания домов, брошенных управляющими компаниями, создадут гарантирующие УК. О том, каким будет максимальный порог индексации тарифов ЖКУ в 2025 году и можно ли уменьшить сроки летнего отключения горячей воды, — в интервью Алексея Ересько «Известиям».

«За шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км сетей»

— В 2025 году начал реализовываться новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Каких изменений ждать в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

— В России более 950 тыс. км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, из которых порядка 42% требуют замены или обновления. Поэтому по поручению президента России, сформирована программа модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К концу 2030 года необходимо улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек. Это итоговый показатель, а реализовываться он будет за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, таких как сети, котельные, водозаборы, насосные станции и тепловые пункты.

За шесть лет планируется заменить более 50 тыс. км сетей. Мы готовимся выйти на темп обновления сетей на уровне 2,5% ежегодно. На эти цели будет направлено порядка 4,5 трлн рублей из всех источников — это федеральные, региональные бюджеты, а также инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

— Каким образом модернизация ЖКХ повлияет на региональные тарифы и как она скажется на конечных счетах на ЖКУ?

— Тарифы на ЖКУ рассчитываются каждым субъектом РФ с учетом предельных индексов, контролируемых ФАС. В законодательстве установлен запрет на их превышение. Безусловно, указанные требования будут выполнены, однако хочу отметить, что планомерная и разумно обоснованная индексация тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, которая проводится в рамках регулярной установленной законом процедуры, необходима для финансового обеспечения программы. Ключевая роль в этом процессе принадлежит ресурсоснабжающим организациям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сколько составит обоснованная индексация? Какой рост тарифов запланирован в 2025 году?

— Регионы РФ сами определяют, какой индекс применять в своем субъекте, а ФАС контролирует, чтобы не было превышений, а также на основе анализа корректирует общие правила индексации, если это необходимо. Согласно прогнозу Минэкономразвития, максимальный порог индексации совокупной платы за ЖКУ в 2025 году составит 11,9%. В тех случаях, когда потенциал ресурсоснабжающей организации позволяет предоставлять коммунальные услуги на безубыточной основе, там увидим минимальное увеличение. Но у нас много населенных пунктов, где тарифы изначально занижены.

Ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги нужна для бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране с учетом затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций. Для примера, индексация тарифов на тепловую энергию существенно зависит не только от инфляции, но и от стоимости газа, угля, мазута и других ресурсов, которые в тарифе на тепло составляют не менее 40%.

Аналогичная зависимость существует и в тарифах на водоснабжение и водоотведение, в которых, в свою очередь, основное воздействие имеет повышение стоимости электроэнергии, обеспечивающей работу насосных станций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Несмотря на модернизацию, практически каждый год перед зимним сезоном мы сталкиваемся с авариями в ЖКХ. Какие меры предпринимаются, чтобы их стало меньше?

— С учетом аварийных ситуаций прошлого отопительного сезона совместно с Минэнерго, с привлечением представителей МЧС и Ростехнадзора были сформированы планы реагирования, в каждом регионе проведены противоаварийные тренировки.

Совместно с Ростехнадзором разработана инструкция по проведению противоаварийных работ при возникновении аварий в ходе отопительного периода. Подробно установленные требования разъяснены регионам на проводимых всероссийских штабах.

Кроме того, чтобы усилить контроль за подготовкой к отопительному периоду, совместно с Минэнерго и депутатами Госдумы приняты изменения, предусматривающие обязанность быть готовым к зиме и обязательное участие в оценке готовности представителей Ростехнадзора и органов Госжилнадзора. В каждом регионе сформированы планы реагирования и обеспечено проведение противоаварийных тренировок.

Уже есть положительные результаты этой работы. В период новогодних праздников в этом году в сфере теплоснабжения зафиксировано на 31% меньше аварийных ситуаций, чем в прошлогодние новогодние каникулы. А благодаря оперативным действиям ответственных служб данные инциденты своевременно устранены.

В сфере эксплуатации жилфонда за аналогичный период количество аварийных ситуаций также снизилось на 35%. Кроме того, мы наблюдаем тенденцию к снижению на 11% среднего времени проведения восстановительных работ на инженерных сетях и производственных объектах коммунальной инфраструктуры.

«Срок летней остановки котельных сокращается»

— Близится лето, когда в России на две недели отключают горячую воду из-за необходимой модернизации сетей. Когда эти сроки сократятся?

— В качестве примера можно привести диспансеризацию. Человек в течение недели проходит плановое медицинское обследование, чтобы выявить возможные заболевания, исключить рецидивы. Точно так же и на сетях необходимо провести регламентные работы, промыть фильтры в центральных тепловых пунктах, обслужить котлы и другое оборудование. Есть системы, которые трудно заменить резервным оборудованием, — например, на угольных котельных. Другое дело, что эти сроки должны быть разумными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Какие сроки вы считаете разумными?

— Как показывает практика, в процессе обновления сетей срок летней остановки котельных сокращается. Раньше подача горячей воды в Москве останавливалась на три недели, потом на две, а сейчас уже на 10 дней. В течение этих 10 дней помимо регламентных работ проводится модернизация оборудования, опрессовка труб, гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением.

— Можно ли ожидать, что эти сроки отключения и дальше будут сокращаться по мере модернизации сетей? Например, до недели? Когда это может произойти?

— Каждый регион заинтересован максимально оптимизировать процесс плановой летней профилактики. Но, как я уже говорил, существуют технически обоснованные сроки этого процесса. Мероприятия, проводимые в период профилактически отключений, позволяют не только поддерживать системы тепло- и водоснабжения в рабочем состоянии, но и значительно сокращают количество аварий в осенне-зимний период.

«Правила признания домов аварийными обновлены»

— Программа расселения аварийного фонда действует с 2019 года. Продолжится ли она? Сколько еще людей планируется переселить?

— Эта программа, пожалуй, не имеющая аналогов в мире, стала эффективной благодаря совместной работе Минстроя, регионов и Фонда развития территорий. С 2019 года расселено 810,6 тыс. граждан из более чем 13,7 млн кв. м аварийного жилья. В субъектах РФ, где расселяли граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, федеральный проект завершен полностью. В 29 субъектах, где федпроект завершен досрочно, уже начали расселять жилье, признанное аварийным с 1 января 2017 года до 1 января 2022-го. Эти мероприятия продолжаться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется, что к концу 2030 года с участием федеральных средств будет расселено порядка 300 тыс. человек из 6 млн кв. м аварийного жилья.

Сейчас правительство обновило правила признания многоквартирных домов аварийными. Эти изменения сохраняют действующую процедуру признания жилья аварийным, уточняя при этом соответствующие основания. Таким образом, увеличится доля обследуемых конструкций и ответственность экспертов, проводящих обследование. Мы предполагаем, что это повысит обоснованность признания домов аварийными и обеспечит расселение жилья, нуждающегося в этом в первоочередном порядке.

Кроме того, продолжаем проработку новых подходов к расселению аварийного жилья с учетом сохранения равных прав для различных групп граждан, в том числе соблюдения баланса в предоставлении адресной поддержки как для собственников, так и для нанимателей жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Какие изменения будут в системе капитального ремонта многоквартирных домов в ближайшие годы?

— В силу вступила норма, позволяющая корректировать программу капремонта на основании проведения технического обследования многоквартирного дома. Региональные программы формировались в 2013 году и определяли сроки капремонта на десятилетия вперед — вплоть до 2040 года. На сегодняшний день большинство программ нуждается в корректировках.

Например, числится замена стояков водоотведения, но во многих домах они чугунные и долговечные, простояли 30 лет и прослужат еще долго. Зачем менять, если нет нареканий, засоров, течей? Провели техобследование и перенесли замену на более поздний срок. И наоборот, если работы требуются, но по плану стоят на более поздние периоды, то их можно сдвинуть вперед.

Например, дом поставили на ремонт условно на 2035 год. Кровля была хорошая, но появились дефекты и протечки, которые невозможно устранить локально. Раньше жителям пришлось бы ждать еще 10 лет, а сейчас закон позволяет после проведения техобследования скорректировать сроки выполнения работ. Это очень удобная норма, которую долго просили и жители, и мы обсуждали с депутатами Госдумы.

В целом с начала 2024 года в рамках программы был проведен ремонт более чем в 42,7 тыс. многоквартирных домов в 85 субъектах РФ. Это 182,2 млн кв. м, а проживает в них 6,9 млн человек. Ремонтировались прежде всего инженерные коммуникации, лифты, кровля, фасады.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— А кто будет проводить это техобследование и решать, когда провести капитальный ремонт?

— С сентября прошлого года регионы РФ и собственники помещений в многоквартирных домах могут инициировать проведение техобследования дома силами специализированной организации. Результаты обследования могут быть основанием для корректировки сроков выполнения работ региональной программы капремонта. Принятый закон (ФЗ № 561. — Ред.) позволит синхронизировать сроки выполнения работ с фактическим техническим состоянием дома.

Теперь результаты обследования домов в каждом субъекте могут влиять на очередность проведения капремонта систем и конструктивных элементов дома. Это повышает обоснованность планирования региональных программ и эффективность расходования собранных на ремонт средств.

— Сейчас есть предложения по дифференцированному подходу к начислению платы за капремонт в зависимости от оснащения домов и их конструкции. Каким образом будет реализован этот механизм?

— С учетом количества средств на счетах фондов капремонта Минстрой с привлечением экспертного сообщества сейчас изучает региональные практики, в том числе установление дифференцированного взноса на капремонт. Мы считаем, что это может быть эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами.

Практика введения дифференцированных взносов уже применяется в ряде регионов. К примеру, в Оренбургской, Калужской, Тверской, Мурманской, Псковской областях, республиках Бурятия и Хакасия. Взнос также может зависеть от иных конструктивных особенностей, например от этажности дома, материала стен, климатических зон и прочего.

Мы готовим федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который представим для обсуждения в 2025 году. Пока прорабатываем детали, обсуждаем с депутатами, сенаторами, консультируемся с регионами. Нужно взвешенно подойти к законопроекту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, мы разрешили фондам капремонта централизованно закупать оборудование и материалы. Причем это не обязательство, а право субъекта. Предположим, в городе N есть завод, выпускающий радиаторы отопления. В программе капремонта на год под замену систем отопления у них числится 20 домов. По старым нормам разыгрывался конкурс по каждому дому, и 20 подрядчиков сами приобретали разное оборудование и материалы для домов по отдельности, исходя из собственных представлений о качестве и выгоде. Сейчас же фонд капремонта может централизованно закупить материалы на всю программу и на все здания. Регионы просили эту норму, потому что им легче контролировать качество и цены на материалы. Так получается эффективнее, ведь оптовые закупки всегда дешевле.

У нас также есть опыт в субъектах, когда гражданам предлагают не дожидаться планового ремонта, условно, в 2035 или 2040 годах, а провести капремонт в ближайшие годы, но с привлечением дополнительных средств. Правда, платить им придется больше, а сумма распределяется по ежемесячным платежам. Это добровольная инициатива, которая хорошо отработана, к примеру, в Оренбургской области.

В этом случае жители на общем собрании собственников принимают решение о том, что готовы платить повышенный взнос за капремонт в течение нескольких лет, а фонд им делает его в эти сроки. Кредитует работы также фонд, у которого эти средства уже собраны. В течение сроков, установленных решением общего собрания собственников, жильцам необходимо вернуть деньги в фонд.

— Как быть с управляющими компаниями, которые отказываются от проблемных домов? Какие рычаги воздействия к ним можно применять?

— Заставить их управлять многоквартирными домами, если им это не выгодно, мы не можем. Действующее законодательство это не предусматривает. Большинство УК — частные, а любое АО или ООО создано для получения прибыли, что зафиксировано в их уставах. Но изношенный фонд тоже надо обслуживать. Здесь пути следующие: создавать муниципальные, региональные УК и их поддерживать, субсидировать, дотировать, либо плата за содержание жилого дома должна быть интересна управляющей компании и обеспечивать ее прибыльность.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— То есть это должны быть государственные управляющие компании, которые возьмут на себя обслуживание брошенных домов? Готовится ли законопроект для их создания?

— Действительно, обсуждается инициатива создания гарантирующих управляющих компаний. Это должны быть муниципальные либо региональные организации, которые возьмут на обслуживание брошенные другими УК дома без повышения для жителей стоимости их содержания. Но тогда выпадающие доходы этих управляющих компаний должны компенсироваться за счет регионального или муниципального бюджетов.

Госдума в октябре прошлого года в первом чтении приняла законопроект (№ 665863-8. — Ред.), направленный на создание условий для управления многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В настоящее время он готовится к рассмотрению во втором чтении и обсуждается депутатами Госдумы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертами сферы ЖКХ.

В текущей редакции законопроекта не предусматривается, что гарантирующей управляющей организацией должна быть только государственная организация. Кроме того, у отдельных регионов, где не создана государственная УК, гарантирующей может быть частная компания.

«Можно даже деревянные тротуары делать»

— Сегодня выделяются немалые средства на благоустройство городских территорий по проекту формирования комфортной городской среды (ФКГС). Но не лучше ли эти деньги направить на тот же ремонт сетей или жилых домов?

— На комфорт жизни влияет не только удобная квартира, теплый дом и качество коммунальных услуг, но и район в целом. С привязкой к программе ФКГС мы наблюдаем ситуацию, что в населенных пунктах с благоустроенной средой снижается отток жителей и даже фиксируется их прирост.

Наблюдается прямая связь между благоустройством территории и востребованностью жилой недвижимости. Там, где дворы хорошо обустроены, в объявлениях о продаже квартир люди часто размещают фото придомовой территории. Это о многом говорит.

Объекты для благоустройства подбираются с участием жителей. Программа ФКГС состоит из двух частей. Первая — это региональные программы, а вторая — по итогам победы в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Жители голосуют, что им нужнее: детская или спортивная площадка, сквер, памятник, площадь и прочее. В прошлом году голосовало более 17 млн человек, а годом ранее — 14 млн, еще ранее — 11,6 млн. Это говорит о стабильной динамике активности граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— А способны ли архитекторы справиться с нестандартными запросами жителей?

— Во многих случаях речь идет о создании элементарной доступности объектов показа — твердых покрытиях, которых ранее не было, безопасных лестницах, освещении, лавочках для отдыха.

Очень важна роль главных архитекторов. Их обязанность — следить за сохранностью внешнего облика города. А технические решения для уникальных мест могут быть разными. Можно даже деревянные тротуары делать. Например, в лесопарковых зонах дорожки строят из гранитной крошки с деревянными бортами.

Фото: TASS/DPA/Klaus Ohlenschlдger

— Поддерживают ли в Минстрое более массовое распространение таких креативных идей, например деревянные тротуары? Где такие решения могут появиться?

— Сейчас во всем мире актуален тренд на экологичность, рациональное использование ресурсов, повышение энергоэффективности зданий и сооружений. Архитекторы для своих проектных решений всё чаще выбирают натуральные, традиционные материалы, такие как древесина, в их современном видении. Дерево использовалось еще в Средневековье для обустройства тротуаров в Новгородской республике. Сейчас для создания пешеходных маршрутов из деревянных покрытий необходимо большое количество хорошей и недорогой древесины. Это наиболее актуально для населенных пунктов, где мастера умеют с ней работать, а также в тех проектах, где нагрузка на покрытие не превышает определенных показателей.

Креативные решения, которые вписываются в техстандарты, могут стать изюминкой города или поселка, его уникальной чертой, если делать всё грамотно.