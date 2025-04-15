Так дому и быть: Путин похвалил стройкомплекс, но предупредил о рисках

В России необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки: банки облагают льготные кредиты дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Об этом Владимир Путин заявил 15 апреля на заседании президиума Госсовета, посвященном вопросу развития инфраструктуры для жизни. Президент выразил опасение, что сектор жилищного строительства рискует замедлиться, поскольку девелоперы уже сталкиваются со снижением спроса. В кабмине подтвердили проблему, поскольку у населения сократилась возможность улучшать жилищные условия из-за высокой ключевой, недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию в льготных программах. Среди других острых тем заседания Госсовета — модернизация ЖКХ, на обновление систем которого до 2030 года потратят не менее 4,5 трлн рублей, а также аварийное жилье. Сколько семей готовятся переехать в новые квартиры и что по поводу ипотеки в РФ думает глава ЦБ — в материале «Известий».

Ипотечные программы в РФ — как их планируют развивать

Владимир Путин 15 апреля провел заседание президиума Госсовета. В центре внимания — реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вместе с кабмином и главами регионов президент более двух часов обсуждал все аспекты жилищных проблем: от социальных услуг и ЖКХ до безопасной среды и ремонта дорог.

В целом строительный комплекс в России в последние годы динамично развивается и способен решать даже «самые масштабные задачи», считает президент. В частности, речь идет о планах сдать до 2036-го 1,383 млрд кв.м жилья. Из них 663 млн кв.м — уже к 2030 году. Однако на фоне сегодняшней обстановки президент заявил о рисках торможения: более 2 тыс. проектов по строительству жилья уже реализуется с переносом сроков сдачи на шесть месяцев.

— Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается. Кроме того, далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов, — заявил глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У некоторых застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости их бизнеса вплоть до ухода с рынка. А это повлечет сокращение занятости в отрасли и может негативно сказаться на всей экономике: Центробанку и кабмину нужно принимать «адекватные ситуации меры», поручил президент. Сейчас девелоперы, несмотря на высокие рыночные ставки, получают кредиты под 10%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании. При этом крупные российские банки по-прежнему берут комиссию с застройщиков, а те, в свою очередь, переносят эти издержки в стоимость жилья.

— Мы, в принципе, против этих комиссий, прописывали запрет на часть комиссий в ипотечном стандарте, нас тоже это беспокоит. И после повышения Минфином маржи эти комиссии немного снизились, но размер комиссии у крупных банков остается 5–6%. Но есть ряд банков, которые работают без комиссии. И, конечно, сами комиссии (...) перекладываются застройщиками в стоимость жилья. Это очень плохо. Поэтому мы считаем, что по льготным программам вообще можно запретить эти комиссии,— заявила Эльвира Набиуллина.

Для поддержания темпов строительства жилья, по мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, сегодня необходима стабильная политика в области ипотеки до 2030 года. Вице-премьер отметил, что с учетом высокой ключевой ставки, недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию в льготных программах у населения действительно сократилась возможность улучшать жилищные условия. Как способ решения проблемы Марат Хуснуллин предложил поработать над рассрочкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В настоящее время застройщиками используется предусмотренный законодательством механизм рассрочки, применяемый до ввода дома в эксплуатацию. Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщиков и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли счета эскроу, никому ничего не должны. Для этого просто нужно предусмотреть возможность установления залога на такое имущество, — предложил он.

Свои идеи президенту высказал и глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов. Он предложил распространить семейную ипотеку на пары с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов СВО. Сейчас «Семейная ипотека» до 6% годовых доступна россиянам с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Сегодня всего лишь 30–40% семей имеют возможность воспользоваться ипотечной формой улучшения жилищных условий, еще 2–3% решают эту проблему через программы социального найма жилья и многолетние очереди на улучшение условий. И почти для 60% семей государственных инструментов решения жилищных вопросов нет — только коммерческий найм, подчеркнул глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Требования президента абсолютно справедливы. Семейная ипотека становится всё менее доступной. И дело не только в том, что банки стремятся получить более высокие доходы. На доступность ипотечных программ очень сильное влияние оказывает высокая процентная ставка Центрального банка. Кредиты недоступны для большинства семей с детьми, которые не подпадают под требования семейной ипотеки. А те, кто пользуется ею, фактически вынуждены брать еще дополнительный кредит или несколько займов, уже фактически под драконовские проценты, поскольку повышенные лимиты установлены только для городов федерального значения, — сказал он «Известиям».

Тем временем стоит наращивать сегмент индивидуального жилищного строительства, поскольку оно очень востребовано у россиян, заметил Владимир Путин. В прошлом году объем ИЖС составил 62,3 млн кв. м, а это около 58% от общего ввода жилья в стране. Марат Хуснуллин и вовсе считает, что ИЖС нужно отнести в отдельную программу в рамках федерального проекта «Жилье» для ускорения развития.

Когда будут обновлять системы ЖКХ

Также на совещании обсуждались планы по переселению граждан из аварийного жилья: в новые квартиры до 2030 года должны переехать 345 тыс. человек, будет ликвидировано не менее 6,2 млн кв. м непригодных зданий. Но при этом объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, чем раньше — около 2,2 млн кв. м ежегодно. В том числе потому, что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями, пояснил президент. В целом на модернизацию и развитие ЖКХ за последние шесть лет только из федерального бюджета потратили более 600 млрд рублей. На обновление систем до 2030 года потребуется еще не менее 4,5 трлн — как бюджетных, так и частных инвестиций.

— Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тыс. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги и, разумеется, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт. За эти направления отвечают управляющие компании. Уже много сделано для повышения качества и прозрачности их работы, ужесточаются лицензионные требования. Но надо и дальше уделять внимание этим вопросам, ведь такие компании несут прямую ответственность перед гражданами, да и существуют, собственно, на их средства, — подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пока же в системе ЖКХ существует единый перечень обязательных работ, которого должны придерживаться все управляющие компании. При этом если будут введены определенные стандарты, то потребуется реформирование рынка управляющих компаний, которые бы специализировались на определенных услугах, сказал «Известиям» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

— У нас практически 75% населения живет в городской среде, поэтому, безусловно, вопросы ЖКХ приоритетны. И сегодня уже нет сомнений в том, что ЖКХ должно софинансироваться из федерального центра. Федеральные деньги очень сильно помогают в ускоренной замене сетей в связи с накопленным износом. Долгие годы был недоремонт, копился, в итоге многие коммунальные сети вышли из нормативного состояния, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Это, по его словам, отражается не только на аварийности, но и на том, что мы часто, сами того не понимая, переплачиваем за коммунальные ресурсы из-за того, что энергоэффективность низкая, а потери, напротив, высокие.

Поддержание и модернизация инфраструктуры ЖКХ сегодня имеют прямое значение для социально-экономического развития любого региона, города или села, сказала член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

— Если ЖКХ не отвечает современным стандартам, то наиболее квалифицированное население покидает такой город, и повышения производительности труда там уже не достигнуть ни при каких инвестициях, а значит, начнут падать налоги, и дальнейшая перспектива этого населенного пункта печальна, — пояснила она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На заседании Госсовета обсуждались также конкретные проекты. К примеру, главе государства рассказывали о развитии Доброграда — города, созданного с нуля во Владимирской области на частные инвестиции при активной господдержке. Люди переезжают сюда не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Одним из них стал Максим Житников, гражданин Германии. Он поведал президенту о планах на жизнь тут, а после неожиданно обратился к Владимиру Путину на немецком языке, который президент отлично знает. Пару минут глава государства по ВКС общался по-немецки со своим собеседником, чем явно разрядил немного напряженную обстановку из-за непростой темы совещания. На своем родном языке житель Германии, переехавший на ПМЖ в Россию, упомянул про сложности с документами и попросил помочь с оформлением гражданства. «Мы останемся в контакте и решим проблему», — ответил Путин.