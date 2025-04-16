Сроки летнего отключения горячей воды сокращать не планировалось
В процессе обновления коммунальных сетей срок летней остановки котельных сокращается. Однако уменьшать остановку подачи в квартиры горячей воды с устоявшихся десяти дней до семи нецелесообразно. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы Минстроя Алексей Ересько.
«Раньше подача горячей воды в Москве останавливалась на три недели, потом на две, а сейчас уже на десять дней», — сказал он.
В течение этих десяти дней помимо регламентных работ проводятся модернизация оборудования, опрессовка труб, гидравлические испытания трубопроводов повышенным давлением. Однако существуют разумные сроки, за которые выходить нецелесообразно, добавил замминистра.
«На сетях необходимо провести регламентные работы, промыть фильтры в центральных тепловых пунктах, обслужить котлы, другое оборудование. Есть системы, которые трудно заменить резервным оборудованием, например на угольных котельных», — отметил Ересько.
Поэтому спешить с проведением регламентных работ не всегда разумно.
По словам замминистра, мероприятия, проводимые в период профилактических отключений, позволяют не только поддерживать системы тепло- и водоснабжения в рабочем состоянии, но и значительно сокращают количество аварий в осенне-зимний период.
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