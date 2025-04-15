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Диетолог назвал продукт с содержанием опасной дозы соли

Диетолог Бобровский: смертельную дозу соли люди получают из полуфабрикатов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский рассказал, что в полуфабрикатах содержится смертельная доза соли.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 15 апреля, специалист объяснил, что самое опасное в соли — наличие натрия, который является вредным компонентом и вызывает неблагоприятные последствия для организма.

«Обычная белая соль — это натрий и хлор, а в диетической соли (гималайская розовая, йодированная, каменная, поваренная) натрий в составе заменяется на калий. В этом разница», — пояснил эксперт.

Бобровский указал на то, что нормы употребления соли регулярно уменьшаются. Они разные в зависимости от страны, но в целом это от 2 до 5 г соли в сутки. Он предупредил, что наибольшее количество соли человек получает из полуфабрикатов, а не солонки: она может не чувствоваться, но присутствует там.

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Также 15 апреля врач Александр Умнов предупредил, что магазинный шашлык может вызвать развитие язвы желудка, панкреатита и почечной недостаточности. Он указал на то, что в маринаде может присутствовать большое количество соли, уксуса и химических соединений для маскировки испорченного мяса, отмечает 360.ru.

7 апреля врач-диетолог Марият Мухина в беседе с НСН рассказала, что зависимость от соли так называемых «пищеголиков» можно сравнить с алкоголизмом. Также она предложила запретить соль с сахаром и в самолетах, чтобы избежать пересаливания пищи. По ее словам, у людей со сниженным порогом чувствительности к соли в огромном проценте чаще встречается гипертоническая болезнь.

Ранее Мухина назвала трансжиры и соль в продуктах главными разрушителями сосудов. Медик объяснила, что трансжиры вредны тем, что никак не перерабатываются организмом, повышая уровень плохого холестерина. Они содержатся в фастфуде, чипсах, попкорне, а также часто добавляются в шоколад, печенье и кулинарную выпечку.

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