Cинхронистки Дорошко и Гайдай вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира в Египте. Своими эмоциями во вторник, 15 апреля, они поделились с «Известиями».
Спортсменок в аэропорту встречали флагами России, кричалками, а также караваем и музыкой.
«[На этапе Кубка мира была] высокая конкуренция, очень интересные композиции стала делать испанская сборная, она выделяется по артистизму», — указала Гайдай.
Представительницы РФ на соревнованиях обошли украинских соперниц Дарью Мошинскую и Анастасию Шмонину. Третье место заняли спортсменки из Канады Одри Ламот и Химена Ортис Монтано.
Отмечается, что участие в международном старте стало важным этапом подготовки российских синхронисток к следующим крупным соревнованиям.
Дорошко и Гайдай 12 апреля выиграли соревнования дуэтов в технической программе на втором этапе Кубка мира в Египте. Кроме того, еще одна российская пара — 18-летние Анастасия Сидорина и Вероника Соколова — замкнули первую десятку.