Cинхронистки Дорошко и Гайдай вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира в Египте. Своими эмоциями во вторник, 15 апреля, они поделились с «Известиями».

Спортсменок в аэропорту встречали флагами России, кричалками, а также караваем и музыкой.

«[На этапе Кубка мира была] высокая конкуренция, очень интересные композиции стала делать испанская сборная, она выделяется по артистизму», — указала Гайдай.

Представительницы РФ на соревнованиях обошли украинских соперниц Дарью Мошинскую и Анастасию Шмонину. Третье место заняли спортсменки из Канады Одри Ламот и Химена Ортис Монтано.

Отмечается, что участие в международном старте стало важным этапом подготовки российских синхронисток к следующим крупным соревнованиям.

Дорошко и Гайдай 12 апреля выиграли соревнования дуэтов в технической программе на втором этапе Кубка мира в Египте. Кроме того, еще одна российская пара — 18-летние Анастасия Сидорина и Вероника Соколова — замкнули первую десятку.