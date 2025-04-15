Юрист назвал последствия возможного разрыва контрактов ЕС на поставку газа из РФ

Нарушения разрыва контрактов на поставку газа из РФ возможны, но влекут за собой юридические последствия. Таким мнением в беседе с «Известиями» 15 апреля поделился профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин.

Накануне сообщалось о том, что Европейский союз (ЕС) изучает юридические варианты расторжения контрактов на поставку российского газа без выплаты штрафов.

«Международное право не может закончиться — вопрос в том, как его используют. Это инструмент для достижения компромисса, но всё зависит от квалификации участников», — объяснил Лабин.

По его словам, нарушения контрактов возможны, но вопрос в том, какие будут правовые последствия и как пострадавшая сторона сможет компенсировать убытки.

Юрист пояснил, что контракты на поставку газа заключают не государства, а компании.

«В РФ этим занимаются национальные нефтегазовые компании, часто с госучастием. Споры в случае разрыва контрактов будут рассматриваться в рамках международного частного права», — сказал он.

По мнению специалиста, в договорах обычно предусмотрены штрафные санкции и арбитражные оговорки. Если одна сторона откажется выполнять обязательства, дело передадут в международный коммерческий арбитраж. Решение будет зависеть от того, насколько хорошо стороны обоснуют свою позицию.

«С экономической точки зрения вряд ли кто-то предложит лучшее соотношение цены и качества, чем российские поставщики. Но если политики примут такое решение, юридические механизмы позволят добиваться компенсаций», — подытожил Лабин.

Агентство Reuters сообщило, что производители из Европы допустили возвращение к газу из РФ из-за политики президента США Дональда Трампа. Исполнительный вице-президент французской энергетической и газовой компании Engie Дидье Олло заявил, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине европейцы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 млрд куб. м в год либо 70 млрд куб. м, включая СПГ.

Ранее, 17 марта, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе «Известиями» предрек рост цен на газ в Европе в случае отказа от российского СПГ. По его словам, чтобы заменить российский газ, Европе придется переориентировать поставки из Катара, который сейчас отправляет свое топливо в Азию.