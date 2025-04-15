В Ленинградской области мать отселила детей в баню за провинности

Жительница дачного поселка Химик-2 в Ленинградской области отселила трех своих сыновей в возрасте от семи до 11 лет в баню за провинности. Об этом 15 апреля сообщил источник «Известий».

«Дети проживали с матерью и ее сожителем, оба неработающие. В начале марта женщина выселила их в баню на участке за проступки. Мальчики нигде не учатся, в рваной одежде, голодные», — рассказал собеседник.

Детей направили в педиатрическое отделение районной больницы. На учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит.

По данным источника, женщина и ее сожитель злоупотребляют алкоголем. Кроме того, мать в 2023 году была осуждена по ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») сроком на пять лет с отсрочкой на такой же период.

Местонахождение женщины пока не установлено. В отношении ее сожителя составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 апреля 29-летнюю жительницу Красноярского края задержали в Канске после того, как она убила троих своих детей топором. Погибли четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Позднее стало известно, что женщина состоит на учете у психиатра. Ее муж привлекался к административной ответственности за побои в отношении семилетнего сына.

Позднее в тот же день соседи рассказали «Известиям» о замкнутости убившей. Другие соседи поделились, что задержанная женщина часто разговаривала сама с собой. Они отметили, что дети не выделялись особенным поведением, только шумели во время игр.