Врач призвала не налегать на куличи после поста

Резкий переход от постного рациона к калорийным угощениям к Пасхе может оказаться стрессом для организма. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила врач-эндокринолог «Поликлиника.ру» Наталия Шведова в беседе с «Газета.Ru».

«Постное меню обычно бедно жирами и сахарами. Поэтому чрезмерное потребление традиционных куличей с кремами, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы», — сказала она.

Эксперт отметила, что это особенно актуально для диабетиков, людей с лишним весом и проблемами с сердцем. В качестве аргументации она привела исследования, согласно которым избыток сахара усиливает воспалительные процессы и способствует окислительному стрессу.

По словам врача, заменить сытные куличи можно творожными пасхами и выпечкой с натуральными сахарозаменителями, такими как стевия или эритритол. Помимо этого, обратиться стоит к рецептам с фруктовыми добавками.

Один из ключевых принципов правильного питания — соблюдение режима, напомнила специалист. Так, собеседница издания призвала избегать больших промежутков между едой, чтобы не вызывать сильное желание съесть что-то сладкое.

Как указала Шведова, идеальный вариант — питаться каждые четыре часа, обязательно включая в рацион белковые продукты (птицу, рыбу, творог), пищевые волокна (овощи, зелень) и сложные углеводы (гречку, киноа). Она также посоветовала употреблять белковое блюдо с овощами перед тем, как съесть десерт, чтобы предотвратить резкий подъем уровня глюкозы в крови.

Также эндокринолог уточнила, что не менее важно контролировать размер порций. В стандартном куске кулича весом 100 г содержится около 300–400 ккал и до 30 г сахара, рассказала Шведова. В связи с этим тем, кто следит за здоровьем, лучше ограничиться одним-двумя небольшими ломтиками при условии, что остальной рацион сбалансирован.

Людям с диабетом или лишним весом врач порекомендовала съедать не более 50 г, сочетая десерт с белком.

«Хорошая новость: яйца больше не считаются вредными, даже наоборот. Согласно мета-анализу 2020 года, употребление до двух яиц в день не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже улучшает липидный профиль», — отметила эксперт.

Что касается ингредиентов для приготовления кулича, врач призвала заменить часть пшеничной муки на цельнозерновую или овсяную, а сахар — на пюре из фруктов.

Накануне, 14 апреля, в пресс-службе Роскачества рассказали о том, какие признаки говорят о плохом качестве кулича. Каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией о наименовании продукта и производителя, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности. Наличие знака Единого знака обращения на рынке (ЕАС) подтверждает безопасность продукции, напомнили в ведомстве.