Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

В Роскачестве назвали признаки плохо приготовленного кулича

Роскачество: подгоревшие куличи содержат канцерогены и токсичный акриламид
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В пресс-службе Роскачества рассказали в понедельник, 14 апреля, о том, какие признаки говорят о плохом качестве кулича.

В ведомстве отметили, что каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией о наименовании продукта и производителя, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности. Наличие знака Единого знака обращения на рынке (ЕАС) подтверждает безопасность продукции.

Ссрок годности может быть указан на упаковке, дополнительном стикере или клипсе, фиксирующей пакет.

«Слишком легкий, но объемный кулич может иметь в составе избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов. Если же изделие небольшое по размеру, но тяжелое, то это может указывать на то, что кулич не был достаточно пропечен», — сообщили специалисты в беседе с Lenta.Ru.

Эксперты организации подчеркнули, что от покупки подгоревших куличей лучше отказаться: в них содержится повышенное количество канцерогенов и токсичного акриламида. Трещины на верхушке и корочке изделия также говорят о нарушении технологии приготовления.

Ранее в этот день врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко предупредила в беседе с «Москва 24», что резкая смена рациона при выходе из поста может спровоцировать обострение хронического панкреатита.

Она объяснила, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, поэтому снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры, передает RT.

Страстная неделя в 2025 году: как держать пост и вести себя
14 апреля у православных начинаются шесть дней самого строгого поста

В свою очередь гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что людям, страдающим целиакией и диабетом, не стоит есть сдобный кулич на Пасху, сообщает 360.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025