В Роскачестве назвали признаки плохо приготовленного кулича

В пресс-службе Роскачества рассказали в понедельник, 14 апреля, о том, какие признаки говорят о плохом качестве кулича.

В ведомстве отметили, что каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией о наименовании продукта и производителя, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности. Наличие знака Единого знака обращения на рынке (ЕАС) подтверждает безопасность продукции.

Ссрок годности может быть указан на упаковке, дополнительном стикере или клипсе, фиксирующей пакет.

«Слишком легкий, но объемный кулич может иметь в составе избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов. Если же изделие небольшое по размеру, но тяжелое, то это может указывать на то, что кулич не был достаточно пропечен», — сообщили специалисты в беседе с Lenta.Ru.

Эксперты организации подчеркнули, что от покупки подгоревших куличей лучше отказаться: в них содержится повышенное количество канцерогенов и токсичного акриламида. Трещины на верхушке и корочке изделия также говорят о нарушении технологии приготовления.

Ранее в этот день врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко предупредила в беседе с «Москва 24», что резкая смена рациона при выходе из поста может спровоцировать обострение хронического панкреатита.

Она объяснила, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, поэтому снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры, передает RT.

В свою очередь гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что людям, страдающим целиакией и диабетом, не стоит есть сдобный кулич на Пасху, сообщает 360.ru.