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В США назвали стоимость Гренландии

Newsweek: первый платеж за Гренландию может обойтись США более чем в $2,2 млрд
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Начальное предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии могло бы составить около $2,2 млрд. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщил журнал Newsweek, ссылаясь на собственный подсчет.

«По некоторым оценкам, текущее предложение США о покупке Гренландии может превысить $2,2 млрд», — следует из публикации.

В издании это число получили, сложив сумму, которую предложил в 1946 году бывший президент США Гарри Трумэн, с ежегодными выплатами, которые выдвинул Трамп.

С учетом инфляции экс-глава Белого дома предлагал $1,6 млрд, в то время как текущий американский лидер заявляет о $600 млн ежегодных выплатах, что составит $2,2 млрд первоначального взноса.

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В декабре прошлого года американский лидер заявил, что для Соединенных Штатов владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США.

30 марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров. Он пояснил, что Гренландия никому не принадлежит. По его словам, «так было вчера, так есть сегодня и так будет в будущем».

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