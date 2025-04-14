Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

Количество погибших при обрушении кровли клуба в Доминиканской Республике возросло до 231 человека. Об этом 14 апреля сообщила газета Listin Diario.

«На сегодняшний день мы подтвердили число погибших в результате инцидента, которое теперь составляет 231 человек», — приводит издание слова министра внутренних дел страны Фариде Рафуль.

Как сообщает газета, 221 человека обнаружили мертвыми на месте происшествия, еще 10 скончались в больнице. Остались в живых 189 человек, 155 из них госпитализированы.

Помимо этого, издание Diario Libre сообщило, что прокуратура ведет расследование уголовного дела для выяснения причин обрушения крыши. Работа ведется в координации с другими государственными органами, отмечает газета.

Обрушение крыши ночного клуба Jet Set произошло в Санто-Доминго в Доминиканской Республике 8 апреля во время вечеринки исполнителя меренге Рубби Переса. Как 9 апреля сообщили «Известиям» в российском посольстве в стране, иностранных граждан среди погибших не оказалось.

Президент России Владимир Путин 9 апреля выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения здания в Санто-Доминго.