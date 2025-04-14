Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

Число жертв при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 231

0
EN
Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Количество погибших при обрушении кровли клуба в Доминиканской Республике возросло до 231 человека. Об этом 14 апреля сообщила газета Listin Diario.

«На сегодняшний день мы подтвердили число погибших в результате инцидента, которое теперь составляет 231 человек», — приводит издание слова министра внутренних дел страны Фариде Рафуль.

Как сообщает газета, 221 человека обнаружили мертвыми на месте происшествия, еще 10 скончались в больнице. Остались в живых 189 человек, 155 из них госпитализированы.

Помимо этого, издание Diario Libre сообщило, что прокуратура ведет расследование уголовного дела для выяснения причин обрушения крыши. Работа ведется в координации с другими государственными органами, отмечает газета.

Доминиканская публика: Санто-Доминго хочет восстановить турпоток из РФ
ВВП страны напрямую зависит от трат путешественников — кем пока там заменяют русских гостей

Обрушение крыши ночного клуба Jet Set произошло в Санто-Доминго в Доминиканской Республике 8 апреля во время вечеринки исполнителя меренге Рубби Переса. Как 9 апреля сообщили «Известиям» в российском посольстве в стране, иностранных граждан среди погибших не оказалось.

Президент России Владимир Путин 9 апреля выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения здания в Санто-Доминго.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025