В посольстве уточнили данные о погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане
Граждан иностранных государств, предварительно, нет в списках погибших и пострадавших в результате обрушения крыши в доминиканском ночном клубе. Об этом 9 апреля сообщили «Известиям» в российском посольстве в Доминиканской Республике.
«По предварительной информации доминиканской полиции, иностранных граждан в числе погибших и пострадавших нет», — заявили в диппредставительстве.
В посольстве уточнили, что руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает контакт с представителями местных правоохранительных органов.
Кроме того, газета Listin Diario сообщила, что звезда доминиканской музыкальной сцены, исполнитель меренге Рубби Перес погиб в результате происшествия.
«Исполнитель меренге в конечном итоге не смог выбраться живым из-под обломков ночного клуба Jet Set, где он выступал рано утром во вторник, когда рухнула крыша. Ему было 69 лет», — уточнили в издании.
Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно накануне. Причину обрушения крыши ночного клуба пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки исполнителя меренги Переса.
Тогда же газета Listin Diario сообщила о том, что число жертв при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе возросло до 58. При этом еще 155 человек пострадали. Кроме того, по информации издания, поиски людей под завалами продолжаются.