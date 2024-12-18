Доминиканская публика: Санто-Доминго хочет восстановить турпоток из РФ

Доминикана заинтересована восстановить турпоток из России, заявил «Известиям» министр финансов этой страны Хочи Висенте. По его словам, это станет возможным после завершения конфликта на Украине, пока же кооперация с Москвой затруднена. При этом около $149 млн в год может терять Доминиканская Республика от уменьшения туристического потока из РФ. За первые 10 месяцев 2024 года государство посетили 18 тыс. россиян, что почти в десять раз меньше показателя 2021-го — тогда туда приехало 183,7 тыс. гостей из нашей страны.

Украинский конфликт снизил турпоток в Доминикану

Доминиканская Республика заинтересована восстановить прежний уровень туристического потока из России. Об этом «Известиям» рассказал министр финансов страны Хочи Висенте.

— До конфликта на Украине из России к нам приезжало много туристов. Мы заинтересованы в том, чтобы восстановить этот уровень туризма, но, очевидно, это возможно, только когда прекратится конфликт на Украине, он блокирует всё, — сказал Хочи Висенте.

По словам министра, по той же причине уровень товарооборота между Доминиканской Республикой и Россией снизился, осуществление совместных проектов тоже оказалось затруднено.

Ранее посол карибского государства в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла отметил, что сейчас ведутся официальные контакты между ведомствами двух стран по поводу возвращения прямых рейсов.

Россияне традиционно были среди наиболее частых посетителей Доминиканской Республики. Так, к примеру, в допандемийный 2019 год в страну приехало около 217 тыс. наших туристов — такую статистику приводит Центральный банк карибского государства. Больше путешественников в том году прибыло только из США — более 2 млн и Канады — 865 тыс.

А вот в 2021 году показатель чуть снизился, достигнув 183,7 тыс., тем не менее российские туристы вышли на второе месте, на первом всё также находились США — 1,6 млн, а вот из Канады приехали только 123 тыс. путешественников.

Тот же Центральный банк Доминиканской Республики приводит и статистику за 2024-й, правда, пока без данных за ноябрь и декабрь. За этот период страну удалось посетить 18 тыс. россиян, немалую роль тут сыграло отсутствие прямого авиасообщения. Сейчас до популярного курорта Пунта-Кана путь занимает более суток, а билет туда-обратно может обойтись примерно в 180 тыс. рублей.

— В среднем россияне оставляли там по $1,5 тыс. на двоих. Направление было самым популярным в Карибском бассейне с обширной полетной программой, но близость к США и опасение санкционного давления на перевозчиков, отсутствие у Доминиканы собственных перевозчиков, способных выполнять рейсы в Россию, привело к тому, что сейчас направление де-факто не существует для российских туроператоров. Мы пытаемся запустить рейсы с транзитными авиакомпаниями, но это сложно, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Таким образом, если брать в расчет 2019 и 2024 годы, то от спада российского туризма Доминиканская Республика могла потерять в среднем около $149 млн в год. Тем не менее эти данные не учитывают изменение уровня цен, а соответственно и уровня трат со стороны туристов.

Влияние туризма на экономику страны

ВВП Доминиканской Республики напрямую зависит от доходов сектора туризма. В целом страна лидирует среди других государств региона по размеру вклада туризма в экономику страны. В октябре этого года вице-президент Ракель Пенья заявила, что доходы от туризма составляют 19% ВВП карибского государства.

«Туризм дает тысячу рабочих мест и возможностей для доминиканцев. Это не только экономические доходы, но и дорога к общему процветанию. Поэтому со стороны правительства в соответствии с четким видением нашего президента Луиса Абинадера мы реализуем стратегию устойчивого экономического роста, в центре которой находится сектор туризма», — заметила она.

По некоторым подсчетам, туризм создает 795,5 тыс. рабочих мест, что достаточно много для страны с населением 11,33 млн. Кроме этого, доходы от туризма позволяют Доминикане поддерживать инфляцию на уровне 1–4%, а также ведут экономику страны к годовому росту в 5,1%, что больше среднего показателя по региону (2,1%).

— Экономика Доминиканской Республики строится исключительно на туризме, потому что там больше нечего предложить в плане пополнения ВВП. Поэтому уменьшение российского турпотока для них очень серьезный удар. Они понимают свой потенциал. С закрытием Мексики и Доминиканы карибский рынок сейчас на себя полностью перетянула Куба, но при этом Кубе достаточно далеко до качества доминиканских отелей и качества их сервиса, — говорит «Известиям» основатель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр.

Не имея возможности восстановить турпоток из России, Доминиканская Республика, как констатируют местные СМИ, обратила внимание на туристов из Канады. В 2024 году страну посетило около 760 тыс. граждан североамериканского государства. Также достаточно много путешественников прибыли из соседних стран: Пуэрто-Рико — 250 тыс., Аргентины — 224 тыс., Колумбии — 300 тыс.

В общей сложности в 2024-м в Доминиканскую Республику приехали 5,8 млн иностранцев. Это немногим больше допандемийного показателя 2019 года — 5,3 млн и значительно больше показателя 2021-го — 3,6 млн.

— По сообщениям партнеров, такой критической ситуации в Доминиканской Республике нет, переориентация на другие рынки произошла. Полностью российский туризм они не заместили, но и отели пустыми там не стоят, — говорит Артур Мурадян.

Российские гости скорее могли бы принести дополнительный доход доминиканскому рынку. По словам Артура Мурадяна, они щедрее западных туристов — бронирует отели не менее чем на 10 ночей, часто заказывают экскурсии и склонны больше тратить в магазинах и ресторанах.