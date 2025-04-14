В Москве восстановили машину скорой помощи «РАФ» из 1980-х

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию машины скорой помощи РАФ-22031-01, которая была выпущена в 1988 году на Рижской автобусной фабрике. Об этом пресс-служба музея сообщила 14 апреля.

Фото: Музей транспорта Москвы

Такой автомобиль производили на базе микроавтобуса РАФ-2203 «Латвия», он, в свою очередь, выпускался на агрегатах ГАЗ-24 «Волги». Первая скорая помощь РАФ-22031 сошла с конвейера в 1977 году. Всего произвели более 200 тыс. машин этой модели. Эта модель стала одной из самых узнаваемых на дорогах столицы в 1980-е, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Экспонат попал в фонд музея в 2022 году из частной коллекции. Для восстановления РАФ-22031-01 было использовано два донорских кузова. Деталей не хватало, поэтому боковые панели кузова, задние и передние арки, а также детали интерьера были заново произведены по чертежам. Некоторые детали интерьера машины решили оставить неотреставрированными — со следами времени.

Фото: Музей транспорта Москвы

Также автомобилю вернули фирменную окраску по ГОСТу 1975 года: цветовые полосы на бортах, знаки и надписи. После реставрации машина скорой помощи займет место в постоянной экспозиции столичного музея транспорта.

24 марта сообщалось, что Музей транспорта Москвы отреставрировал автомобиль ГАЗ-М20А «Победа» 1954 года выпуска. Это первая модель такси, вышедшая в серийный выпуск в послевоенное время.

19 марта стало известно, что в столичный музей транспорта отправили первый в России беспилотный электрический автобус «MatrЁshka». Прототип, рассчитанный на перевозку восьми пассажиров, был выпущен в 2016 году, но в серийное производство так и не вышел.