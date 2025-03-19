Российский беспилотный автобус «Матрешка» отправили в музей

Первый в России беспилотный электрический автобус «MatrЁshka» отправили на хранение в Музей транспорта Москвы. Прототип, рассчитанный на перевозку восьми пассажиров, был выпущен в 2016 году, но в серийное производство так и не вышел, рассказал столичный дептранс в своем Telegram-канале 19 марта.

Название «Матрешка» отсылает к модульной архитектуре платформы. Прототип автобуса имеет полную автономность, рассчитан на перевозку пассажиров и грузов до 1300 кг и развивает скорость до 30 км/ч. Автобус должен был полностью заряжаться за 4 часа и преодолевать без подзарядки 130 км. Планировалось, что бронировать места пользователи смогут с помощью приложения, специально разработанного для электрической платформы.

«Матрешка» была разработана под руководством Алексея Бакулина в «Бакулин Моторс Групп» совместно с Volgabus на основе дизайна Антона Кужильного. Тест-драйв проходил на закрытом полигоне инновационного центра «Сколково». Всего было выпущено около 10 экземпляров «Матрешки». Планировалось, что «Волгабас» выпустит около 20 таких машин, и они будут задействованы для перевозки болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже на Новорязанской улице, дом 27. Автобус станет частью зоны «Будущее», которая расскажет, как будет выглядеть Москва в 2050 году.

Накануне сообщалось, что китайская компания GAC намерена наладить выпуск автомобилей в России. Руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров сообщил «Известиям», что компания ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки.