В «Сириусе» завершился всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»

На федеральной территории «Сириус» подвели итоги Всероссийского конкурса молодых музыкантов. Всего было выбрано 14 победителей.

За Гран-при боролись музыканты со всей страны. В конкурсе участвовали 900 человек, которые проходили через прослушивания и несколько туров.

«Мы отбираем всегда лучших. Вот ты должен быть, чтобы тобой заинтересовались, чтобы просили именно тебя поиграть, чтобы выбрали тебя. И ребята, которые сюда попадают, они, конечно, уже избранные», — подчеркнул художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ и председатель жюри Сергей Ролдугин.

Участники были представлены в трех категориях: струнные инструменты — арфа, виолончель, скрипка; духовые — труба, кларнет, флейта; фортепиано.

«Почти для всех музыкантов, приезжающих сюда на образовательную смену, это является некой целью и мечтой попасть на конкурс», — отметила флейтистка Екатерина Найденова, победитель направления «Оркестровые духовые инструменты».

11 апреля стало известно о том, что итоги конкурса «Созвездие» будут подведены на федеральной территории «Сириус». Ролдугин подчеркивал, что изначально задумывал этот конкурс как уникальный трамплин для молодых и талантливых музыкантов.