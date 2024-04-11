В «Сириусе» назовут лауреатов конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

На федеральной территории «Сириус» подведут итоги Всероссийского конкурса молодых музыкантов. За победу в турнире «Созвездие» соперничают 15 финалистов, которых отобрали из 900 участников.

За Гран-при борются лучшие музыканты со всей страны. Так, участник конкурса пианист Кирилл Роговой из Иловайска Донецкой Народной Республики рассказал, что по максимуму вкладывается, когда играет произведения.

«Для меня очень ответственно это играть. Безусловно, я стараюсь по максимуму вкладываться в каждый кусок, в каждый фрагмент», — рассказал он.

Здесь представлены три категории: струнные инструменты — арфа, виолончель, скрипка; духовые — труба, кларнет, флейта; и фортепиано.

Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, председатель жюри Сергей Ролдугин изначально задумывал этот конкурс как уникальный трамплин для молодых и талантливых.

«Они уже играют с лучшими оркестрами России. Больше того, предыдущие наши победители конкурса «Созвездие» уже представляют, несмотря на санкции, наше искусство за рубежом. Недавно от Дома музыки были концерты проведены в Берлине, в Брюсселе, в Люксембурге и в Гааге, а сегодня улетают в Японию», — поделился он.

Ранее, 21 марта, стало известно, что в Москве в 2024 году состоится международный конкурс песни «Интервидение». Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.