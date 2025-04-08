В Москве пройдет финал Всероссийского конкурса «Взлетная полоса»

12 апреля в 12.00 в Москве пройдет финал Всероссийского авиационного конкурса «Взлетная полоса» с Леонидом Якубовичем. Финалисты со всей России испытают себя в роли пилота на современных авиатренажерах, управляя Boeing 737 под контролем опытных инструкторов. Координировать «стажеров» в финале будет Герой РФ Дамир Юсупов и авиатор, популяризатор авиации Алексей Кочемасов.

Конкурс стартовал 10 января, за это время в 13 регионах России прошли отборочные туры, участие в них приняло более 180 человек. Самым младшим участником конкурса стал пятилетний юный пилот из Тюмени, а самым взрослым — 69-летний авиатор из Москвы. При этом стажеры из младшей возрастной категории до 14 лет совсем не отстают от старших пилотов.

В финале участники станут вторыми пилотами под руководством опытного пилота Олега Новикова. Стажерам предстоит пройти нестандартные задания на управление самолетом, например пролететь под мостом на «Боинге». За полетом будет наблюдать Герой РФ Дамир Юсупов. Комментаторами онлайн-трансляции полета финалистов будут Леонид Якубович и Алексей Кочемасов.

«Конкурс, организованный сетью авиатренажерных центров Dream Aero, направлен на привлечение внимания к основам гражданской авиации, развитие навыков управления самолетом и популяризацию профессии пилота среди молодежи и взрослой аудитории. Этот конкурс — первый шаг в совместной работе с экспертами отрасли, а для многих первая ступень в профессии пилота», — комментирует телеведущий и авиатор Леонид Якубович.

После объявления результатов состоится торжественное награждения призами, в том числе суперпризом. Всех гостей ждут концертная и интерактивная программа с выступлением кавер-группы «Эффект бабочки», дуэта The Prayer финалистов шоу «Голос-1»1, солистки группы «Тутси» Ирины Ортман и выступление знаменитых актеров театра и кино.

Конкурс проводится в России впервые, по идеи организаторов он помогает участникам обрести уверенность в полетах и преодолеть аэрофобию. Участники разных возрастов могут улучшить свои навыки пилотирования и почувствовать себя увереннее в воздухе, что особенно важно для тех, кто испытывает страх перед полетами.

Принцип работы авиатренажеров способствует постепенной адаптации к условиям полета и снижению уровня тревожности. Динамическая платформа авиатренажера предоставляет возможность полностью пережить процесс полета: гость ощущает ускорение самолета, а также все маневры воздушного судна, поэтому каждый гость может попробовать себя в роли пилота.

Подробности о конкурсе, правилах участия и призах можно узнать на официальном сайте: https://dream-aero.ru.