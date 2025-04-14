Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

Расчеты FPV-дронов уничтожили бронетехнику и танки Leopard ВСУ в зоне СВО

0
EN
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили сотни единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе несколько единиц танков Leopard немецкого производства. Кадры боевой работы 14 апреля показало Минобороны РФ.

Записанные военнослужащими видео поражения целей демонстрируют высокий уровень профессионализма расчетов. Операторы проявляют исключительное самообладание, выжидая нужный момент для атаки, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

На записях также запечатлено поражение целого ряда другой техники ВСУ, в том числе нескольких боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) YPR-765, VAB и M113, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ), направленных для эвакуации поврежденной техники противника.

Каждое попадание ВС РФ не только ликвидирует дорогостоящую технику ВСУ, но и оказывает негативное влияние на моральное состояние украинских военнослужащих. Скоординированные действия расчетов разведывательных и ударных беспилотников позволяют системно выбивать технику ВСУ и наносить потери в живой силе противника на подступах к Красноармейску.

Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире
Зачистка вражеских позиций в Суджанском районе в репортаже «Известий»

В Минобороны РФ сообщили 13 апреля о том, что расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами ВСУ. Уточняется, что расчет передал координаты на пункт управления, где было принято решение об уничтожении с помощью применения артиллерии Западной группировки войск.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025