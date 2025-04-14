Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили сотни единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе несколько единиц танков Leopard немецкого производства. Кадры боевой работы 14 апреля показало Минобороны РФ.

Записанные военнослужащими видео поражения целей демонстрируют высокий уровень профессионализма расчетов. Операторы проявляют исключительное самообладание, выжидая нужный момент для атаки, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

На записях также запечатлено поражение целого ряда другой техники ВСУ, в том числе нескольких боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) YPR-765, VAB и M113, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ), направленных для эвакуации поврежденной техники противника.

Каждое попадание ВС РФ не только ликвидирует дорогостоящую технику ВСУ, но и оказывает негативное влияние на моральное состояние украинских военнослужащих. Скоординированные действия расчетов разведывательных и ударных беспилотников позволяют системно выбивать технику ВСУ и наносить потери в живой силе противника на подступах к Красноармейску.

В Минобороны РФ сообщили 13 апреля о том, что расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами ВСУ. Уточняется, что расчет передал координаты на пункт управления, где было принято решение об уничтожении с помощью применения артиллерии Западной группировки войск.