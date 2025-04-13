Расчет БПЛА «Мерлин» выявил скопление техники и пункт управления дронами ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА «Мерлин» выявил скопление замаскированной техники и точку взлета БПЛА противника и передал координаты на пункт управления, где было принято решение об уничтожении с помощью применения артиллерии Западной группировки войск.

При этом корректировку огня и подтверждение уничтожения целей также проводил расчет беспилотников «Мерлин». Так, на счету у этого операторов БПЛА уже более 160 различных выявленных целей.

Как отметили в ведомстве, воздушная разведка группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации постоянно фиксирует и передает на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники украинских боевиков.

Разведывательный БПЛА «Мерлин» способен вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов на высоте до 5 км, а также нести различную разведывательную аппаратуру. Основными задачами являются оценка заметности объектов, обнаружение и наблюдение сооружений и объектов в любое время суток, независимо от погодных условий, под снежным покровом и за маскировочными сетями.

«БПЛА разведывательного типа предназначен для разведки в тылу противника, на больших эшелонах высоты. Применяется как днем, так и ночью», — отметил начальник расчета с позывным Физрук.

В Минобороны РФ 12 апреля сообщили, что операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 ВСУ хорватского производства и блиндаж с живой силой противника.