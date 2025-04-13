Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой
Сюжет:

Расчет БПЛА «Мерлин» выявил скопление техники и пункт управления дронами ВСУ

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА «Мерлин» выявил скопление замаскированной техники и точку взлета БПЛА противника и передал координаты на пункт управления, где было принято решение об уничтожении с помощью применения артиллерии Западной группировки войск.

При этом корректировку огня и подтверждение уничтожения целей также проводил расчет беспилотников «Мерлин». Так, на счету у этого операторов БПЛА уже более 160 различных выявленных целей.

Как отметили в ведомстве, воздушная разведка группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации постоянно фиксирует и передает на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники украинских боевиков.

Разведывательный БПЛА «Мерлин» способен вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов на высоте до 5 км, а также нести различную разведывательную аппаратуру. Основными задачами являются оценка заметности объектов, обнаружение и наблюдение сооружений и объектов в любое время суток, независимо от погодных условий, под снежным покровом и за маскировочными сетями.

«БПЛА разведывательного типа предназначен для разведки в тылу противника, на больших эшелонах высоты. Применяется как днем, так и ночью», — отметил начальник расчета с позывным Физрук.

Под крышей дрона: как проходят тренировки операторов БПЛА
Беспилотчики не только отрабатывают свои задачи, но и помогают пехоте

В Минобороны РФ 12 апреля сообщили, что операторы FPV-дронов 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 ВСУ хорватского производства и блиндаж с живой силой противника.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025