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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Министерстве обороны РФ 14 апреля сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили заслуги гвардии лейтенанта Александра Рослика, который осуществлял воздушную разведку объектов противника на одном из тактических направлений с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10», обеспечивая корректировку огня артиллерии и передачу информации об объектах противника командному пункту.

Рослику удалось обнаружить реактивную систему залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовилась к нанесению ракетного удара. Он оперативно передал координаты артиллеристам, после чего они нанесли удар, который Рослик самостоятельно корректировал.

Благодаря его профессиональным действиям российским военнослужащим удалось уничтожить установку РСЗО с личным составом ВСУ и остановить готовящуюся атаку.

Помимо этого, в МО РФ сообщили о действиях гвардии лейтенанта Сергея Дармина, который руководил расчетом артиллерийского орудия и выполнял задачи по поддержке подразделений при обороне одного из участков местности.

Российские военнослужащие выбили украинских боевиков с позиций, но противник, не желая отступать, решил начать контратаку. Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил ВСУ, Дармин приступил к их поражению. Метким огнем из ствольной артиллерии расчет гвардии лейтенанта нанес существенные потери наступающим силам ВСУ. Было уничтожено несколько единиц автомобильной техники, а также большое количество пехоты противника.

Благодаря четким действиям Дармина российским военнослужащим удалось отбить контратаку и заставить противника отступить, а также сохранить под контролем участок местности, имеющий важное тактическое значение.

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В Минобороны РФ 13 апреля сообщили о том, что расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и пункт управления дронами ВСУ. После этого российские артиллеристы уничтожили цели. Корректировку огня производили операторы «Мерлина».

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