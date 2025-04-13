В ДНР при детонации взрывоопасного предмета ВСУ пострадала мирная жительница

В поселке Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР) мирная жительница получила ранения при детонации взрывоопасного предмета украинских боевиков. Об этом 13 апреля сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В поселке Александровка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1963 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Пушилин сообщил, что при дневной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточной ракетой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Киевском районе Донецка повреждены два дома, школа-интернат, три административных здания, два института и автосалон. В Горловке повреждения получили два жилых дома, школа-интернат и автомобиль, добавил он.

ВСУ 13 апреля ударили по Киевскому району Донецка в ДНР из РСЗО HIMARS. Повреждения получила гражданская инфраструктура, в которой выбито остекление, а также разрушен фасад.